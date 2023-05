F1 GP Spagna Barcellona 2023, qualifiche sabato: canale, orario, diretta tv e streaming

Si continua con il settimo weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1 e dopo Monaco c’è il back-to-back con la nuova caccia alla pole e la definizione della griglia di partenza del GP di Spagna 2023 a Barcellona: al sabato sono previste le qualifiche ufficiali ma prima ancora ecco le prove libere 3, di seguito vi informiamo su orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. A Montmelò la Ferrari cerca il riscatto dopo l’ennesima prova incolore, Verstappen vuole conquistare un’altra vittoria per blindare il Mondiale.

Prima dell’attesissima caccia alla pole c’è spazio per la terza sessione di prove libere, che inizieranno alle ore 12.30 di sabato 3 giugno, mentre le qualifiche si terranno alle ore 16: per entrambi gli appuntamenti diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e streaming su Sky Go, oltre che su Now. Le qualifiche saranno trasmesse anche su TV8 in chiaro e in diretta, essendo una delle gare stagionali scelte da Sky per il passaggio gratuito live, mentre su Sportface.it vi proponiamo la diretta testuale di FP3 e qualifiche. Di seguito ecco il riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA GARA DOMENICA

Sabato 3 giugno 2023

ore 12:30-13:30 Prove Libere 3

ore 16:00-17:00 Qualifiche