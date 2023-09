F1, GP Singapore 2023: programma, date, orari e diretta tv

Dopo l’appuntamento in Italia, si torna in pista in seguito a una settimana di stop per il quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello esotico con il Gran Premio di Singapore 2023: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming della gara asiatica con orari leggermente anticipati rispetto a quelli canonici, ma assolutamente accessibili per il pubblico italiano.

Venerdì 15 settembre alle ore 11.30 si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 15 si prosegue con le prove libere 2. Sabato 16 settembre alle ore 11.30 inizieranno le prove libere 3, quindi a seguire ecco le attesissime qualifiche che si terranno invece alle ore 15, mentre la gara avrà inizio alle ore 14 (un’ora prima del consueto) di domenica 17 settembre. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 con Sky Sport Summer in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su Now Tv per gli abbonati a questa piattaforma. Su TV8 sarà disponibile la differita in replica in chiaro. In ogni caso, Sportface.it vi proporrà la diretta scritta in tempo reale di tutte le sessioni di prove, qualifiche e gara. Ecco il riepilogo.

Venerdì 15 settembre 2023

ore 11.30-12.30 Prove Libere 1

ore 15.00-16.00 Prove Libere 2

Sabato 16 settembre 2023

ore 11.30-12.30 Prove Libere 3

ore 15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 17 settembre 2023

ore 14.00-16.00 Gara