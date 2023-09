Salernitana-Torino, Paulo Sousa: “Coulibaly non ci sarà, mi aspetto sempre il massimo da Dia”

Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Torino, match della quarta giornata di Serie A in programma domani alle ore 18:30 all’Arechi. Il tecnico dei granata ha affrontato diversi temi, primo tra tutti il caso Dia che in queste ore è rientrato a Salerno: “Mi aspetto che continui a dare il massimo come ha sempre fatto, per me il suo atteggiamento è sempre stato buono – spiega Sousa – Nelle prossime ore vedremo il risultato degli esami, io faccio l’allenatore e valuto la parte tecnica.” Sul percorso iniziato in queste settimane: “Ci sono tanti margini di miglioramento, ma abbiamo già fatto passi in avanti. Domani servirà stare attenti, il Torino ha tante soluzioni e per esempio stiamo concedendo troppi tiri da fuori area. Serve più aggressività a centrocampo.”

Sulle scelte di formazione, il tecnico della Salernitana non si sbilancia molto: “Coulibaly non ci sarà, si è rotto il setto nasale già a Lecce. Daniliuc sta migliorando ma aspettiamo l’ok dei medici.” Una battuta infine su Juric, suo avversario domani sull’altra panchina: “Ha allenato il Torino per oltre 80 partite, ha una squadra che ormai è a sua immagine e somiglianza. Mi piace molto Ricci a centrocampo, immagino che inizieranno con una sola punta. Probabilmente ci saranno fasi molto tattiche e poco spettacolari, dobbiamo essere pronti a questo.”