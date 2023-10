LIVE – Gara F1 GP Qatar 2023: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

La diretta live della gara del GP del Qatar 2023 a Losail di F1: in tempo reale andremo a seguire il diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Sulla pista del Golfo Persico c’è Verstappen come sempre in pole position e col titolo Mondiale in tasca, quindi ecco le due Mercedes, poi Alonso e solo in terza fila Leclerc con Sainz decisamente in posizione più arretrata. Appuntamento alle ore 19 di domenica 8 ottobre, di seguito vi proponiamo la nostra diretta live della gara del GP del Qatar.

Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con gli aggiornamenti live.

DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA

COME VEDERE LA REPLICA IN CHIARO

TOP-5 (dalle ore 19)

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O PREMERE F5