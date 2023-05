F1 GP Miami 2023, qualifiche domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP di Miami 2023 di F1 saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della quinta caccia alla pole della stagione che si disputerà sul circuito della Florida. Si torna al consueto per stabilire le posizioni in griglia di partenza e si scende in pista per un sabato classico in cui prima di tutto ci saranno le prove libere 3, in programma alle ore 18.30, sarà l’antipasto delle qualifiche ufficiali delle ore 22. Chi otterrà la pole? Le prove libere 3 saranno trasmesse su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno alle ore 18.30 di sabato 6 maggio, quindi ecco le qualifiche alle ore 22 per via delle sei ore di fuso orario con il territorio statunitense: diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go e differita in chiaro su TV8 alle 23.30. Sportface, come al solito, vi proporrà la diretta testuale. Di seguito ecco il riepilogo.

Sabato 6 maggio 2023

ore 18.30 Prove libere 3 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 22 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in chiaro su TV8 alle ore 23.30)