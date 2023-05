F1 GP Miami 2023, prove libere oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del GP di Miami 2023 di F1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della prima giornata in pista del quinto appuntamento stagionale con il Circus, in programma sul circuito della Florida. Orari serali in Italia in virtù del fuso orario di sei ore rispetto al territorio statunitense, dunque veniamo nel dettaglio agli appuntamenti delle due sessioni di libere del venerdì. Alle ore 20 di venerdì 5 maggio prenderanno il via le FP1, la prima sessione di libere e per i team e i piloti c’è un’ora per provare il tempo da qualifica e il passo gara, poi alle ore 23.30 ecco FP2, la seconda sessione di prove che sconfinerà oltre la mezzanotte italiana. Per le FP1 diretta su Sky Sport F1, per le FP2 diretta tv su Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go, non è disponibile alcuna differita in chiaro. Sportface, come di consueto, vi proporrà la diretta testuale. Di seguito ecco il riepilogo.

SEGUI LA DIRETTA DELLE FP1

SEGUI LA DIRETTA DELLE FP2

Venerdì 5 maggio 2023

ore 20 Prove libere 1 su Sky Sport F1

ore 23.30 Prove libere 2 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1