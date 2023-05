F1 GP Miami 2023, prove libere domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del Gran Premio di Miami 2023 sul circuito della Florida di F1 saranno visibili domani in tv: ecco di seguito le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming delle due sessioni del quinto appuntamento stagionale del Mondiale. Parte il back-to-back negli Stati Uniti e dopo Baku il programma torna invece quello regolare con libere al venerdì, qualifiche al sabato e poi la gara domenica. Gli orari però sono ovviamente rivoluzionati dalle sei ore di fuso orario tra America e Italia.

Le prove libere 1 si terranno alle ore 20.30, di venerdì 5 maggio, le prove libere 2 alle ore 24, dunque a mezzanotte in Italia. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, streaming su Sky Go, mentre non è prevista diretta o differita in chiaro. Sportface.it vi proporrà come di consueto la diretta scritta aggiornata in tempo reale per non farvi perdere nemmeno un’emozione di quanto accade nelle due sessioni di libere di domani, FP1 e FP2. Ecco il riepilogo.

Venerdì 5 maggio 2023

ore 20.30-21.30 Prove libere 1 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

ore 00.00-01.00 Prove libere 2 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno