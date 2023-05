Udinese-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Udinese-Napoli, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2022/2023. E’ la partita del grande sogno per gli azzurri, che finalmente possono vincere il campionato: basta appena un pareggio contro i friulani, che però vorranno vendere cara la pelle per rimandare ulteriormente la festa partenopea. Si parte alle ore 20.45 di giovedì 4 maggio, chi trionferà?

Udinese-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.