F1 GP Messico 2023, gara oggi in chiaro in diretta su TV8: canale, orario e dove vederla in tv

La gara di F1 del Gran Premio del Messico a Città del Messico 2023 sarà visibile oggi in tv in chiaro? Andiamo a scoprirlo nella nostra guida alla programmazione televisiva. Si scende in pista sul circuito dedicato ai fratelli Hernandez e c’è un fuso orario di sette ore con l’Italia: la gara avrà inizio alle ore 21 e la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con streaming su Sky Go per gli abbonati e anche su Now. Inoltre, la diretta sarà disponibile in chiaro su TV8, canale 8 del telecomando, essendo una delle gare dall’emittente. Di seguito ecco il riepilogo, GP Messico gara in chiaro.

SEGUI LA DIRETTA

Domenica 29 ottobre 2023

ore 21 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (diretta anche in chiaro su TV8)