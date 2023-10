Basket, Serie A2 2023/2024: la Fortitudo Bologna sa solo vincere, ok Torino e Udine

In archivio la sesta giornata della Serie A2 2023/2024 di basket. Nel Girone Rosso spicca la vittoria della Fortitudo Bologna, che batte 89-77 Orzinuovi e resta da sola a punteggio pieno. Successi anche per Forlì e Udine che restano in scia, mentre Verona batte Trieste e la stacca in classifica. Nel Girone Verde, invece, Torino supera per 91-88 Vigevano e tiene il passo di Cantù e Trapani, raggiungendole in vetta. Salgono a quota 8 punti Treviglio e Rieti, mentre Agrigento batte tra le mura amiche la Luiss Roma e centra la seconda vittoria stagionale.

RISULTATI E CLASSIFICHE