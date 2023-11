F1 GP Las Vegas 2023, qualifiche oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP di Las Vegas 2023 di Formula 1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. In virtù del fuso orario, visto che si scende in pista in nottata in Nevada, in Italia sarà già mattina. Dunque per seguire Q1, Q2 e Q3 con cui si stabiliranno le posizioni delle dieci file e chi otterrà la pole position, ci si collegherà alle ore 9 italiane del sabato, mezzanotte locale tra venerdì e sabato. Prima, però, le prove libere 3 che inizieranno alle ore 05.30 del mattino in Italia (le 20.30 locali del venerdì), con diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Le qualifiche saranno visibili in differita in chiaro su TV8 alle ore 11.45. Sportface.it, come di consueto, vi terrà informati in tempo reale con la diretta testuale per non farvi perdere nemmeno un’emozione.

LIVE QUALIFICHE

GARA DOMANI IN TV

Sabato 18 novembre 2023

ore 05.30 Prove libere 3 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 09 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in replica anche in chiaro su TV8 alle ore 11.45)