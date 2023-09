LIVE – Gara F1 GP Italia Monza 2023: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

La diretta live della gara del GP di Italia 2023 a Monza di F1: in tempo reale andremo a seguire il quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Attesa spasmodica per assistere alla gara sulla pista italiana, il Tempio della Velocità che regala sempre spettacolo. Sarà ancora dominio Verstappen o la Ferrari reagirà sulla pista di casa? Si parte alle ore 15 di domenica 3 settembre e di seguito vi andremo a proporre la nostra diretta live della gara del GP di Italia.

Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con gli aggiornamenti live.

FINISCE QUI! VERSTAPPEN VINCE ANCHE A MONZA, PEREZ E SAINZ SUL PODIO. 4° LECLERC!

16:33 49/51 Sainz torna al terzo posto, ma è ancora duello con Leclerc. Intanto Verstappen e Perez consolidano primo e secondo posto.

16:30 47/51 Perez e Leclerc superano Sainz, che al momento è giù dal podio.

16:28 – 46/51 5′ di penalità per Hamilton che, dopo aver superato Norris, mette nel mirino Albon.

16:25 – 43/51 Hamilton spinge fuori Piastri e si prende l’ottavo posto, ma il contatto è stato notato dai commissari.

16:20 40/51 Verstappen vola verso il successo, mentre Perez inizia a farsi vedere negli scarichi di Sainz. Hamilton punta l’ottavo posto di Piastri.

16:09 – 32/51 Perez supera Leclerc e sale al terzo posto. Verstappen sempre al comando davanti a Sainz.

16:02 – 28/51 Sainz e Leclerc si sbarazzano di Hamilton, intanto Perez mette nel mirino Leclerc.

15:52 – 21/51 Si fermano ai box i primi tre con Verstappen, Sainz e Leclerc che sono rispettivamente sesto, settimo e ottavo. Perez nuovo leader della corsa.

15:44 – 15/51 Verstappen supera Sainz e passa al comando; intanto Perez passa Russell per la quarta posizione.

15:43 – 14/51 Gran duello tra Perez e Russell per la quarta posizione, entrambi tagliano la chicane.

15:37 – 10/51 Verstappen resta incollato a Sainz, che si difende con coraggio. Anche Leclerc non è distante dall’olandese.

15:29 – 5/51 In questo momento Sainz resta in testa, ma Verstappen è sotto il secondo. Leclerc si è ripreso la terza piazza.

15:23 – 1/51 Si parte! Sainz mantiene la prima posizione davanti a Verstappen. Russell supera Leclerc.

15:15 – Nuova procedura prevista alle 15:20.

15:07 – L’inizio della gara slitta di qualche minuto, dovrà essere completata nuovamente la procedura di inizio per rimuovere la vettura di Yuki Tsunoda.

15:02 – Problemi per Yuki Tsunoda, i piloti fanno un ulteriore giro di formazione in attesa del via.

14: 55 – Buon pomeriggio e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà il Gran Premio d’Italia di Formula 1.