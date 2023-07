F1, GP Gran Bretagna Silverstone 2023: programma, date, orari e diretta tv

E’ arrivato il momento del decimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello con il Gran Premio di Gran Bretagna 2023 a Silverstone: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming della gara iconica sulla pista britannica che ogni anno regala emozioni e un esito sempre incerto. Sarà ancora Verstappen a trionfare, come però non è riuscito a fare nelle ultime due edizioni in cui si è invece laureato campione, o la Ferrari può dare del filo da torcere?

Venerdì 7 luglio alle ore 13.30 si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 17 ecco le prove libere 2. Sabato 8 luglio alle ore 12.30 tutto pronto per le prove libere 3 che vanno ad anticipare le qualifiche in programma alle ore 16, mentre la gara si terrà eccezionalmente alle ore 16 italiane di domenica 9 luglio. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport F1 con Sky Sport Uno in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su Now Tv per gli abbonati a questa piattaforma. Su TV8 per qualifiche e gara prevista la differita con la replica in chiaro. A ogni modo, Sportface.it come di consueto vi terrà informati con la diretta scritta in tempo reale di tutte le sessioni di prove, qualifiche e gara. Ecco il riepilogo.

Venerdì 7 luglio 2023

ore 13.30-14.30 Prove Libere 1

ore 17.00-18.00 Prove Libere 2

Sabato 8 luglio 2023

ore 12.30-13.30 Prove Libere 3

ore 16.00-17.00 Qualifiche

Domenica 9 luglio 2023

ore 16.00-18.00 Gara