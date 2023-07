F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2023, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming

Si chiude il decimo weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1 e sale a mille l’attesa per la gara del GP di Gran Bretagna 2023 a Silverstone. Ecco di seguito tutte le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming. Sulla leggendaria pista britannica, nuovo appuntamento con la storia per Max Verstappen che vuole riuscire a vincere qui non avendolo mai fatto. E’ uno degli ultimi scalpi prestigiosi che manca all’olandese, la Ferrari proverà a insidiarlo.

Per questo back to back l’orario è lievemente modificato, visto che con l’ora di fuso orario si corre alle ore 16 (le 15 sul territorio del Regno Unito) di domenica 9 luglio e la diretta tv è disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno con streaming su Sky Go, oltre che su Now: su TV8 invece sarà disponibile la differita in replica in chiaro. Infine, Sportface.it come di consueto vi proporrà la diretta testuale della gara aggiornata per non farvi perdere nemmeno un’emozione. Ecco il nostro riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

Domenica 9 luglio 2023

ore 16:00-18:00 Gara