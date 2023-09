Capello: “Il Napoli potrebbe svegliarsi in Champions come il Milan, quest’anno è troppo pigro”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha presentato la sfida di Champions League tra Napoli e Braga, facendo il punto sui partenopei: “Rispetto allo scorso anno sono più pigri e non pressano altrettanto bene. Chissà se riusciranno a mostrare nuovamente questo nuovo spirito. Con l’arrivo in panchina di Rudi Garcia la squadra ha perso determinate caratteristiche con cui aveva vinto il campionato, ovvero un sistema di gioco basato su tanti passaggi e con giocatori con grande fantasia“. Capello tuttavia non appare eccessivamente pessimista: “Ieri abbiamo visto un Milan reduce dalla sconfitta nel derby che in Champions si è risvegliato. Vedremo se succederà lo stesso al Napoli“.