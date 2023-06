F1 GP Canada 2023, qualifiche sabato: canale, orario, diretta tv e streaming

Si continua con l’ottavo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di F1 e dopo la Spagna ci si trasferisce in Nordamerica per la nuova caccia alla pole e la definizione della griglia di partenza del GP del Canada 2023 a Montreal: con orari serali per via del fuso orario, di sabato sono previste le qualifiche ufficiali e prima ancora le prove libere 3, ecco di seguito le informazioni dettagliate su orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. La Ferrari cerca il riscatto e sa che per farlo dovrà assolutamente ottenere un buon risultato in qualifica da trasferire poi in gara.

Prima dell’attesa caccia alla pole ecco la terza sessione di prove libere, che prenderanno il via alle ore 18.30 di sabato 17 giugno, mentre le qualifiche si terranno alle ore 22: per entrambi gli appuntamenti diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e streaming su Sky Go, oltre che su Now. Le qualifiche saranno visibili anche su TV8 in chiaro e in differita, con la replica gratuita in tarda serata italiana, mentre su Sportface.it vi proponiamo la diretta testuale sia delle FP3 che delle qualifiche. Di seguito ecco il riepilogo.

Sabato 17 giugno 2023

ore 18:30-19:30 Prove Libere 3

ore 22:00-23:00 Qualifiche