F1 GP Canada 2023: previsioni meteo oggi qualifiche, forte rischio pioggia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 17 giugno, per quanto riguarda le qualifiche del GP del Canada a Montreal 2023 di F1. Pessimismo per quanto riguarda la pioggia, che arriverà copiosa sul circuito nordamericano dedicato a Gilles Villeneuve. Già alle ore 18.30 italiane, quando si terranno le prove libere 3, secondo Meteo France potrà arrivare una perturbazione importante. Per le ore 22 italiane, quando saranno in programma le qualifiche con l’attesissima caccia alla pole position, previsto un forte acquazzone sul tracciato del Quebec. Temporali al 30% di possibilità, pioggia all’85% e dunque di certo ci sarà da monitorare anche questo aspetto.

