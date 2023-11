F1 GP Brasile San Paolo 2023, gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara del GP del Brasile 2023 a Interlagos di Formula 1 sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming sulla pista dello stato di San Paolo. Appuntamento alle ore 18 di domani, domenica 5 novembre, in virtù del fuso orario con Sudamerica. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 e sarà visibile in pay, su TV8 disponibile la differita in chiaro sul canale 8 del telecomando con la replica alle ore 21.30. Infine, come al solito, diretta scritta proposta da Sportface. Di seguito ecco il nostro riepilogo.

Domenica 5 novembre 2023

ore 18 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle ore 21.30)