Boca Juniors-Fluminense oggi in tv: canale, orario e streaming finale Copa Libertadores 2023

di Redazione 27

Tutto pronto per la finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Fluminense. Stasera, sabato 4 novembre alle 21:00 al Maracanà c’è la sfida più attesa del Sudamerica, che assegnerà un trofeo che al Boca manca dal 2007 e che il Fluminense non ha mai vinto. La vigilia è stata caratterizzata dagli incidenti tra tifoserie e la speranza dei due club è che la situazione all’interno dello stadio sia pacifica per permettere il regolare svolgimento del match. La partita potrà essere seguita in Italia. Mola.tv, piattaforma streaming, trasmetterà la finale. Sportface.it vi offrirà le notizie, gli aggiornamenti e gli approfondimenti su uno dei match più attesi al mondo. Appuntamento quindi alle 21:00 di stasera.