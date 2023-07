F1 GP Belgio Spa 2023, gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara del GP del Belgio 2023 a Spa di Formula 1 sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Sale a mille l’attesa per una gara che si spera possa non essere inficiata dalla pioggia come nel 2021. Verstappen sa già di dover arretrare di cinque posizioni in griglia per la sostituzione del cambio, ma è pronto a rimontare: qualcuno spezzerà la sua egemonia? Si parte alle ore 15 di domani, domenica 30 luglio: la diretta tv è trasmessa su Sky Sport Summer e Sky Sport F1 e sarà visibile in pay, su TV8 sarà disponibile la differita con la replica in chiaro alle ore 18. La diretta testuale, infine, come di consueto disponibile su Sportface. Ecco a seguire il nostro riepilogo.

SPRINT OGGI IN TV

LIVE SPRINT

Domenica 30 luglio 2023

ore 15 Gara su Sky Sport Summer e Sky Sport F1 (differita anche in chiaro su TV8 alle ore 18)