F1 GP Belgio Spa 2023, sprint race oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La sprint race del GP del Belgio 2023 a Spa di F1 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Terza gara sprint stagionale nel Mondiale, anche questa sarà a sé stante rispetto alla gara della domenica: da otto a un punti per i primi otto, l’ordine di arrivo però non determina più la griglia di partenza dell’indomani, ma tutto è limitato al sabato Griglia di partenza di questa mini gara di mezzora (100 km e un giro aggiuntivo) che verrà invece decisa invece in mattinata dalla Sprint Shootout. Si parte alle ore 16.30 di sabato 29 luglio, diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer, streaming su Sky Go, disponibile la differita su TV8 alle ore 20. Sportface, invece, vi terrà informati con la diretta scritta.

Sabato 29 luglio 2023

ore 16.30 Sprint race su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer (differita su TV8 alle ore 20)