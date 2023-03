F1, GP Bahrain 2023 replica gara in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla

Il GP del Bahrain 2023 a Sakhir di F1 sarà visibile in replica in chiaro su TV8. Di seguito allora ecco tutte le informazioni su orario, canale e come vedere la differita dell’attesissima prima gara stagionale. Si corre al pomeriggio in Italia il primo appuntamento dell’anno nel Circus e chi non dovesse riuscire a seguire in diretta la gara, potrà contare per sua fortuna sulla differita proposta da TV8, che proporrà la replica della gara. La diretta in pay inizierà alle ore 16 di domenica 5 marzo e alle ore 21.30 sarà visibile la differita in replica sul canale 8 del telecomando. Sportface.it invece vi proporrà la diretta scritta in tempo reale.

Domenica 5 marzo 2023

ore 16 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle 21.30)

