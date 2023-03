Diffidati Roma-Juventus, i bianconeri a rischi squalifica in vista della Sampdoria

La Juventus è in serie positiva da diverse partite ed ha intenzione di proseguire su questa strada anche nel match dello stadio Olimpico contro la Roma, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La formazione piemontese va a caccia dei tre punti per ridurre ulteriormente le distanza dalla zona Champions League. I ragazzi guidati da Massimiliano Allegri, però, dovranno fare attenzione anche alle ammonizioni in vista della prossima sfida contro la Sampdoria. Nella lista dei diffidati bianconera, infatti, figurano tre giocatori, ovvero Adrien Rabior, Moise Kean ed Alex Sandro.

PROGRAMMA E TELECRONISTI

DIFFIDATI ROMA