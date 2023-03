Medvedev-Rublev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Dubai 2023

Daniil Medvedev affronterà Andrey Rublev nella finale dell’ATP 500 di Dubai 2023, torneo in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Non ci sarà Novak Djokovic nell’atto conclusivo del torneo arabo, ma bensì un derby tutto Made in Russia. Il detentore del titolo, Andrey Rublev, proverà ad interrompere la striscia di tredici vittorie consecutive del suo connazionale, che dopo Rotterdam e Doha punta a fare il tris qui a Dubai. Non sembra accusare stanchezza l’ex numero uno del ranking mondiale, che ha messo in mostra un livello di tennis eccezionale contro il serbo in semifinale. Medvedev è avanti quattro a due nei precedenti, ma è Rublev ad essersi aggiudicato gli ultimi due incontri: nel 2021 a Cincinnati e lo scorso novembre alle ATP Finals di Torino.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Medvedev e Rublev scenderanno in campo oggi, sabato 4 marzo, alle ore 16:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport. Quest’ultimo monitora la manifestazione attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solamente per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti alla fine della partita.