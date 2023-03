Champions League femminile 2022/2023, il Chelsea fa fuori il Lione ai rigori e vola in semifinale

Al Chelsea riesce l’impresa di confermare il vantaggio dell’andata, eliminando il Lione ai quarti di finale della Champions League femminile 2022/2023. un successo che arriva ai calci di rigore, dopo l’1-2 al termine dei tempi supplementari.

Una partita molto bloccata da ambo le parti, anche se è il Chelsea ad avere le chance più ghiotte, con Endler che prima chiude a tu per tu con Kerr, e poi vola a deviare sopra la traversa il tentativo a giro di James. Le francesi invece appaiono imballate, e di fatto non riescono a creare palle gol degne di nota per un’ora abbondante di gioco, quando Hegerberg di testa manda comunque fuori non di poco. Al 77′, quasi dal nulla, la zampata da vero attaccante di Gilles, che devia in rete il cross di Horan.

Si va quindi ai supplementari, in cui il Lione passa in vantaggio al 110′ con la rete di Dabritz, brava a controllare la sfera dopo la deviazione di Eriksson, infilando poi Berger con un diagonale preciso. Quando la partita sembrava chiusa, ecco il calcio di rigore assegnato al Chelsea, dopo on-field review, per il tocco di Becho su James: Mjelde è perfetta, e trascina la partita alla lotteria dei rigori. Sbagliano Renard e James, poi Berger vola a respingere il tiro decisivo di Horan: dal dischetto termina 4-3. Le londinesi affronteranno il Barcellona in semifinale.

In precedenza, Wolfsburg e PSG avevano pareggiato per 1-1, sancendo il passaggio del turno delle tedesche, grazie allo 0-1 dell’andata in Francia. I gol tutti nel primo tempo: sblocca Popp al 20′, pareggia Diani dieci minuti più tardi.