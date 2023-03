F1 GP Arabia Saudita 2023, prove libere venerdì: canale, orario, diretta tv e streaming

Seconda tappa del Mondiale 2023 di F1 ed ecco che dopo il Bahrain ci si trasferisce (di poco) per il GP dell’Arabia Saudita sul circuito di Jeddah: il programma inizia come di consueto con le prove libere del venerdì, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. Primo appuntamento stagionale che ha visto prevalere la Red Bull e Verstappen, delusione Ferrari che vuole dunque riscattarsi su un’altra pista in cui si gareggia in notturna. Si parte venerdì con le prove libere, le de sessioni di free practice saranno trasmesse in diretta tv venerdì 17 marzo su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con streaming su Sky Go: alle ore 14.30 le prove libere 1, alle ore 18 le prove libere 2. Non sarà disponibile una diretta o una differita in chiaro, Sportface.it però vi proporrà come al solito la diretta testuale. Di seguito il riepilogo.

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

PROGRAMMA GARA DOMENICA

Venerdì 17 marzo 2023

ore 14:30-15:30 Prove Libere 1

ore 18:00-19:00 Prove Libere 2