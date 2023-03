Atalanta, Gasperini: “Soddisfatto della prestazione, bene Muriel e Zapata. Europa? I punti di distacco non sono tantissimi”

Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la vittoria in rimonta ottenuta contro l’Empoli. “Siamo in zona Europa, quindi non mi sembra che stia andando così male. Ci sono periodi con filetti positivi e altri meno, ma succede anche alle altre squadra che stanno competendo con noi per un posto in Europa. Io sono molto soddisfatto di questa squadra. Oggi si è visto anche l’attaccamento, l’abnegazione del gruppo, hanno giocato una buona partita sotto il piano tecnico”.

Il tecnico nerazzurro ha poi continuato: “Non mi baso sul risultato, ma sulla prestazione. Nel primo tempo è stata molto buona, nel secondo siamo riusciti a concretizzare. Muriel e Zapata hanno fatto una gara ottima. Adesso c’è la sosta, ci sono undici partite e sono tante, quasi un terzo di campionato. Con questo spirito e fiducia possiamo ottenere ciò che vogliamo. I punti di distacco non sono tantissimi, ma non è facile da recuperare contro questo tipo di avversari. Io non penso in assoluto alla Champions, e non credo che abbia fallito il campionato se non si arriva lì”.