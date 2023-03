F1 GP Arabia Saudita 2023, gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara di F1 del Gran Premio di Arabia Saudita 2023 sulla pista di Jeddah sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Seconda gara della stagione sul circuito saudita, ci si aspettano fuochi d’artificio perché Verstappen parte dietro così come Leclerc, mentre davanti Perez spera di vincere per balzare in testa al Mondiale. Si parte alle ore 18 di domenica 19 marzo e la diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con lo streaming su Sky Go per gli abbonati e anche su Now. Visibile anche la replica in chiaro su TV8 alle ore 21.30. Su Sportface, invece, come al solito vi proporremo la diretta scritta. Di seguito ecco il riepilogo, GP Arabia Saudita gara oggi tv.

SEGUI LA DIRETTA

Domenica 19 marzo 2023

ore 18 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle ore 21.30)