Napoli, è countdown Scudetto. Osimhen e Kvaratskhelia dominano ed abbattono anche il Torino

Il Napoli arriva all’ultima sosta per le Nazionali con il vento in poppa ed un incredibile vantaggio di ventuno punti sull’Inter seconda in classifica, che giocherà questa sera contro la Juventus. Gli uomini guidati da Luciano Spalletti continuano ad incantare e giocano con una disinvoltura difficile da trovare su un campo da campo, almeno per quanto riguarda il nostro campionato. Questa volta, nel match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023, è toccato al Torino recitare il ruolo di vittima sacrificale in favore di una compagine azzurra che può davvero frantumare qualsiasi record al termine di questa stagione. Un 4-0 che non sorprende, considerato il livello espresso dagli azzurri per tutta la durata del campionato e anche nelle più prestigiose sfide di Champions League.

A fare la differenza, neanche a dirlo, sono stati ancora una volta i due assoluti protagonisti del club partenopeo, scoperti dal direttore sportivo Cristano Giuntoli: Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante nigeriano ha sbloccato il punteggio dopo appena nove minuti sfruttano perfettamente un cross di Zielinski ed infilando la palla in rete con uno dei suoi soliti colpi di testa, caratterizzati da un’elevazione spettacolare.

La forza di questo Napoli risiede nel fatto di non essere mai appagato dal risultato, come dimostrato dalla marcatura de 2-0 messa a referto dal fuoriclasse georgiano al 35′, che ha permesso ai campani di andare a riposo sul 2-0. In apertura di ripresa un altro gol siglato da Osimhen, volato a quota 21 in classifica marcatori, ha definitivamente chiuso i giochi. Nel finale c’è stato spazio anche per la gloria personale di Tanguy Ndombele, forse uno degli uomini più silenziosi di questa squadra, che però si sta ritagliando un importante ruolo quando viene chiamato in causa.

Il Napoli, dunque, strapazza a domicilio anche il Torino e si avvicina a grandi passi verso la conquista del terzo scudetto della sua storia. Un ritmo davvero impressionante che, di fatto, permette a Meret (bravo a non subire gol in più frangenti) e compagni di dare il via al countdown per la festa tricolore non appena si tornerà in campo nei primi giorni di aprile. Sicuramente gli azzurri dovranno mantenere alta l’attenzione, ma con un vantaggio simile è impensabile che qualcuno possa compiere la clamorosa rimonta, soprattutto visto l’andamento delle presunte dirette avversarie. L’appuntamento con la storia è davvero ad un passo, a questo punto si tratta soltanto di una questione di tempo.