F1, GP Abu Dhabi 2023 replica gara in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla

Il GP di Abu Dhabi 2023 di F1 a Yas Marina sarà visibile in replica in chiaro su TV8: di seguito vi proponiamo allora le informazioni utili su orario, canale e come vedere la differita della ventiduesima e ultima gara stagionale. Sulla pista emiratina si chiude un Mondiale intenso e c’è un ultimo verdetto da stabilire, vale a dire il secondo posto nei costruttori conteso da Mercedes e Ferrari, appuntamento alle ore 14 di domenica 26 novembre, chi non dovesse riuscire a vedere la gara in diretta sui canali pay di Sky, potrà fare affidamento sulla differita di TV8, il canale in chiaro di Sky, dove la gara sarà visibile in replica alle ore 19 sul canale 8 del telecomando. Sportface.it a ogni modo vi terrà informati passo passo con la diretta scritta per ogni giro, di seguito ecco allora il riepilogo.

Domenica 26 novembre 2023

ore 14 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (in differita in replica in chiaro su TV8 alle ore 19)