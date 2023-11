F1 GP Abu Dhabi, Sainz: “Gara difficile, abbiamo perso molti punti”

Le parole di Carlos Sainz dopo il Gran Premio di Abu Dhabi: “Qui e a Las Vegas ho sofferto molto, sono state due gare durissime per me. Una gara molto difficile. Nel primo stint con le gomme dure non abbiamo fatto bene, ma in generale queste ultime due gare sono state davvero difficili per me, in cui mi è girato tutto contro. Abbiamo perso tanti punti ed è davvero un peccato per il secondo posto nel campionato costruttori. Dopo una stagione che stava andando bene, questi ultimi due Gran Premi sono stati difficili da digerire“.