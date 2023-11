F1, GP Abu Dhabi 2023: programma, date, orari e diretta tv

In back-to-back rispetto a Las Vegas si viaggia direzione Asia Minore e come di consueto si chiude il Mondiale con il ventiduesimo e ultimo appuntamento stagionale per la F1, quello con il Gran Premio di Abu Dhabi 2023: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming della gara di Yas Marina, con orari che tornano a essere vicini a quelli consueti, con un anticipo di una sola ora rispetto alle gare europee.

Venerdì 24 novembre alle ore 10.30 italiane si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 14 sarà già tempo di assistere alle prove libere 2. Sabato 25 novembre alle ore 11.30 inizieranno le prove libere 3, mentre alle ore 15 ecco le attesissime qualifiche. Infine, domenica 26 novembre attesa a mille per la gara che inizierà alle ore 14. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 con Sky Sport Uno in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su Now Tv per gli abbonati a questa piattaforma, su TV8 sarà invece disponibile la differita in chiaro. A ogni modo, Sportface.it vi terrà aggiornati con la diretta scritta aggiornata in tempo reale giro dopo giro per quanto riguarda tutte le sessioni di prove, qualifiche e gara. Ecco di seguito il riepilogo.

Venerdì 24 novembre 2023

ore 10.30-11.30 Prove Libere 1

ore 14.00-15.00 Prove Libere 2

Sabato 25 novembre 2023

ore 11.30-12.30 Prove Libere 3

ore 15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 26 novembre 2023

ore 14.00-16.00 Gara