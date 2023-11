Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka 2023: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Ruka 2023, prima tappa stagionale del massimo circuito di combinata nordica. Si comincia a gareggiare in Finlandia, che tra venerdì 24 e domenica 26 novembre ospiterà ben tre gare: una prova compact individuale, una gundersen e una mass start. C’è tanta curiosità soprattutto per il primo format, introdotto in questa stagione e che vede i distacchi dopo il salto stabiliti in base alla posizione e non alla misura realizzata. Tutte le gare andranno in scena dal trampolino grande per quanto riguarda il segmento di salto. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso il canale di riferimento Eurosport HD (210 di Sky). I telespettatori, inoltre, potranno seguire l’evento anche su RaiSport HD (canale 57 del digitale terrestre). Prevista pure una diretta streaming mediante le piattaforme Discovery +, Sky Go, DAZN e gratuitamente su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la Coppa del Mondo di Ruka 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.

COPPA DEL MONDO RUKA 2023: IL PROGRAMMA

*orari italiani

Venerdì 24 novembre – Prova compact individuale trampolino grande/7.5 km (prima manche alle ore 11.00 e seconda manche alle ore 15.00)

Sabato 25 novembre – Gundersen trampolino grande/10.0 km (prima manche alle ore 09.00 e seconda manche alle ore 14.15)

Domenica 26 novembre – Mass start trampolino grande/10.0 km (prima manche alle ore 09.00 e seconda manche alle ore 13.35)