Milan-Fiorentina, Calabria: “Vittoria che aiuta a star bene, stasera contava il risultato”

Davide Calabria ha commentato a caldo ai microfoni di Sky Sport la vittoria del Milan contro la Fiorentina nel match della tredicesima giornata di Serie A 2023/2024: “Stasera contava il risultato, la prestazione passava in secondo piano. Se in passato avevamo giocato bene senza però riuscito a chiudere le partita, stasera abbiamo sofferto ma è giusto così. Nell’ultimo periodo non ci siamo abbattuti: c’era bisogno di rimboccarci le maniche e questi tre punti aiutano a star bene“. Il capitano dei rossoneri ha poi parlato dell’esordio di Francesco Camarda: “E’ un bravo ragazzo che ha talento e la testa sulle spalle. Il talento però ce l’hanno in tanti, quindi deve lavorare più degli altri per farcela. Gli ho già detto un po’ di cose e faremo il possibile per affiancarlo nel suo percorso di crescita“.