F1, gara GP Giappone 2024: programma, date, orari e diretta tv

La Formula 1 si prepara a correre in Giappone per il quarto appuntamento della stagione 2024. Il circuito di Suzuka ospiterà l’evento ancora una volta, anche se quest’anno il fine settimana avrà luogo ad aprile anziché tra ottobre e novembre, slot in cui solitamente è in programma. Il Circus ha deciso di anticipare il Gran Premio per sfuggire ai monsoni, problema ricorrente per il weekend. Proprio qui Yuki Tsunoda, pilota della Visa CashApp Racing Bulls, potrà correre davanti ai propri connazionali, mentre anche Honda – powetrain Red Bull – festeggerà il Gran Premio di casa. I semafori si spegneranno per dare via alla gara alle 7:00 del mattino italiane. Il Gran Premio del Giappone sarà visibile in diretta agli abbonati Sky sui canali di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, e in streaming su Sky Go e sulla piattaforma NOW. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati minuto per minuto tramite una diretta testuale, dandovi tutte le informazioni necessarie.