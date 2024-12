Il paddock di F1 si prepara a disputare l’ultima gara della stagione: il Gran Premio di Abu Dhabi. Come da tradizione, è il circuito di Yas Marina a ospitare l’epilogo del campionato, che si chiude dopo un intenso calendario di ventiquattro gare. In palio c’è ancora il titolo costruttori, con McLaren e Ferrari in lotta. Il team di Maranello insegue a ventuno punti di distanza ed è chiamato alla rimonta con Charles Leclerc, penalizzato di dieci posizioni dopo la sostituzione del pacco batterie. Si prospetta un’emozionante giornata sportiva, con diversi piloti pronti a salutare le proprie squadre. Uno su tutti è Lewis Hamilton, che lascia Mercedes dopo undici anni di collaborazione e sei titoli piloti conquistati.

L’appuntamento per la gara finale del mondiale è per domenica 8 dicembre. I cinque semafori sul rettilineo si spegneranno alle 14:00 italiane, lasciando spazio ai venti piloti più veloci al mondo. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo tutta la gara, aggiornandovi in tempo reale su ciò che succede in pista tramite una diretta testuale.