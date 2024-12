Tutto pronto per gli Europei cross di Antalya 2024 di atletica: ecco le informazioni per seguire il tradizionale evento. La gara assoluta femminile non ha mai visto un’italiana davanti a tutte, nelle precedenti ventinove edizioni. Nadia Battocletti vuole chiudere con la ciliegina sulla torta un 2024 che è stato semplicemente pazzesco. Si preannuncia grande spettacolo: chi trionferà? L’appuntamento è a partire dalle ore 09.00 di domenica 8 dicembre con tutte le gare in programma. Di seguito, il programma orario dettagliato e tutte le informazioni per seguire la manifestazione.

STREAMING E TV – Gli Europei di cross di Antalya (Turchia) saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport (streaming su RaiPlay) domenica 8 dicembre dalle 9.25. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.

Programma Europei cross Antalya 2024

DOMENICA 08 DICEMBRE

9:00 – U20 donne

9:29 – U20 uomini

9:55 – Staffetta mista

10:25 – U23 donne

11:00 – U23 uomini

11:31 – Donne

12:11 – Uomini