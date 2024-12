Come vedere oggi in tv Fiorentina-Cagliari, partita valida per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025? Ecco canale, orario, diretta streaming e tutto quello che c’è da sapere. I viola tornano in campo dopo l’eliminazione in Coppa Italia – dove comunque c’erano ancora gli strascichi per lo spavento di Bove contro l’Inter – e vanno a caccia dei tre punti per restare nelle posizioni di vertice della classifica. Impegno ostico ma alla portata contro il Cagliari di Nicola, squadra insidiosa ma sulla carta inferiore ai ragazzi di Palladino. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 12:30 di domenica 8 dicembre.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn, oltre che sul relativo canale satellitare Zona Dazn.