Errani-Haddad Maia in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Sara Errani se la vedrà contro Beatriz Haddad Maia nel secondo turno del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. La tennista azzurra, dopo aver superato le qualificazioni, ha anche superato un turno nel tabellone principale, aggiudicandosi in rimonta un match di quasi tre ore contro un’altra veterana contro Wozniacki. Dopo neppure 24 ore, Sarita tornerà subito in campo per sfidare la brasiliana Haddad Maia, testa di serie numero 11. Errani è avanti 3-1 nei precedenti, ma l’ultimo – disputato proprio a Madrid – risale a 6 lontani anni fa. A scendere in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers sarà la tennista sudamericana.

Errani e Haddad Maia scenderanno in campo giovedì 25 aprile, come terzo match sul Court 4 dalle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Disponibile anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di Sara Errani, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole delle protagoniste al termine del confronto.