Real Madrid, Ancelotti: “Xavi ha fatto un ottimo lavoro, giusto che resti al Barcellona”

“Penso che Xavi abbia fatto un ottimo lavoro al Barcellona e conosca molto bene il club. Mi sembra una decisione giusta”. Lo ha detto il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti soffermandosi sulla decisione del tecnico blaugrana di restare almeno per un’altra stagione alla guida della squadra catalana, nonostante l’annuncio, lo scorso gennaio, di voler andare via a giugno. La vittoria della Liga è vicina per i Blancos: “Con tutto l’entusiasmo del mondo, l’obiettivo è molto chiaro. Mancano 7 punti alla vittoria della Liga e l’obiettivo è farlo il prima possibile. Cercheremo di fare del nostro meglio per vincere”, aggiunge Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Real Sociedad. E sui calciatori a disposizione: “Bellingham stasera ha avuto problemi di stomaco, mentre Rodrygo ha avuto l’influenza. Oggi sono rimasti a casa ma penso che viaggeranno con la squadra. Non credo invece che Mendy partirà con noi perché preferisco che rimanga ad allenarsi in vista della partita di Champions League”, ha spiegato.