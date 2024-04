Fognini-Kotov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2024

Fabio Fognini se la vedrà contro Pavel Kotov nei quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città marocchina. Il ligure, dopo aver passato le qualificazioni, ha stupito tutti battendo prima il francese Hugo Gaston e poi il serbo Laslo Djere, prima forza del tabellone e grandissimo esperto della superficie. Tutti e quattro i suoi impegni, inoltre, è stato capace di risolverli al terzo e decisivo set. Più lineare, invece, il percorso del top settanta russo, che ha sconfitto in due parziali rispettivamente la wild card marocchina Elliot Benchetrit e il nostro Flavio Cobolli. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, con Fognini che partirà sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Bisognerà vedere, infatti, quanta benzina sarà rimasta nel serbatoio del veterano azzurro in seguito alle fatiche dei giorni precedenti. In palio per il vincitore c’è la semifinale contro uno tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena, vincitore della passata edizione del torneo, oppure il qualificato a stelle e strisce Nicolas Moreno De Alboran.

SEGUI IL LIVE DI FOGNINI-KOTOV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI