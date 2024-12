Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Entella-Pineto, match valido per la diciottesima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. Padroni di casa in gran forma, con il pareggio in rimonta e in inferiorità numerica dell’ultimo turno che ha rallentato solo parzialmente la corsa: la terza posizione con 34 punti però non è in sicurezza, perché alle spalle incalzano Torres e Vis Pesaro con 32. La squadra di Chiavari non dovrà fare l’errore di sottovalutare gli avversari, perché gli abruzzesi sono reduci da tre vittorie consecutive che li hanno proiettati addirittura in zona play-off.

Entella-Pineto: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 8 dicembre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.