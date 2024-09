Entella-Ascoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming recupero Serie C 2024/25

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Entella-Ascoli, match valido per il recupero della terza giornata del girone B di Serie C 2024/2025. Rinviato per allerta meteo in Liguria, l’incontro si recupera dopo meno di 24 ore e mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. L’Entella ha l’occasione di portarsi in vetta alla classifica a punteggio pieno, mentre l’Ascoli vuole conservare la propria imbattibilità.

Entella-Ascoli: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 9 settembre alle ore 16.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 256 e in streaming su Sky Go e su NOW. Disponibile anche una diretta in chiaro su Rai Sport e in streaming su RaiPlay. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.