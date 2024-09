Louis Vuitton Cup 2024, a che ora gareggia Luna Rossa oggi lunedì 9 settembre: orario, tv e streaming

Alle 14:10 di oggi, lunedì 9 settembre, inizierà quella che, meteo permettendo, dovrebbe essere l’ultima giornata del round robin di Louis Vuitton Cup 2024, dopo la cancellazione delle regate in programma originariamente ieri, domenica 8 settembre. Tempo di verdetti nel torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand in America’s Cup 2024. Il primo match sarà quello tra Orient Express e Ineos Britannia, mentre alle 14:44 ci sarà il momento più atteso: Luna Rossa (prima in classifica con sei vittorie e una sconfitta) affronterà Alinghi con l’obiettivo di confermarsi al primo posto del girone. Un traguardo che sarebbe importante, visto che la prima della classe potrà scegliere l’avversaria in semifinale. Alle 15:20 è in programma l’altro match tra New Zealand e American Magic: i neozelandesi gareggiano fuori classifica, mentre gli statunitensi sono già certi del terzo posto. Alle 15:55 lo slot per l’eventuale spareggio tra Alinghi e Orient Express per il quarto e ultimo posto utile.

Sarà possibile seguire la giornata di regate in diretta tv su Canale 20 (e in simulcast per le regate di Luna Rossa su Italia 1) e su Sky Sport America’s Cup. Prevista la diretta streaming sul sito di SportMediaset e su Mediaset Infinity, oltre che su NOW e Sky Go. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14:00.

Programma lunedì 9 settembre

Ore 14:10, Orient Express-Ineos Britannia

Ore 14:45, Luna Rossa-Alinghi

Ore 15:20, New Zealand-American Magic

Ore 15:55, eventuale spareggio

