Empoli-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Empoli-Sassuolo, match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. C’è da correre allo stadio Carlo Castellani, due squadre che in classifica si trovano in difficoltà anche se reduci da momenti opposti: sia i toscani che gli emiliani vogliono allontanarsi dalle zone pericolanti, chi riuscirà a spuntarla? Si parte alle ore 15 di domenica 26 novembre.

Empoli-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero.