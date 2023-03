Empoli-San Donato Tavernelle oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2023

Empoli-San Donato Tavernelle sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per il girone 3 del gruppo A del Torneo di Viareggio 2023. Al centro sportivo Monteboro i toscani padroni di casa e a quota tre punti dopo aver vinto la prima sfida, affrontano in un derby i rivali odierni che sono reduci dalla sconfitta all’esordio. Chi vincerà? Si parte alle ore 15 di mercoledì 22 marzo, diretta tv o streaming non disponibile, diretta testuale su Sportface.it.

SEGUI LA DIRETTA

RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO

IL REGOLAMENTO DEL TORNEO

IL CALENDARIO DEL TORNEO

L’ALBO D’ORO DEL TORNEO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL TORNEO