Empoli-Sampdoria, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Empoli-Salernitana, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Salvezza ormai archiviata per toscani e campani, ma si vuole salire ancora ulteriormente in classifica e allora una vittoria impreziosirebbe il buon campionato di entrambe. Appuntamento fissato alle ore 18.30 di lunedì 8 maggio, chi riuscirà a vincere al Castellani?

Empoli-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Alessandro Budel.