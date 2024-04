Empoli-Napoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Empoli e Napoli, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. Partita molto importante per entrambe le squadre: i partenopei vogliono rialzare la testa dopo il 2-2 con il Frosinone e vanno a caccia dei tre punti per continuare a sognare l’Europa; l’Empoli è invece reduce dal ko a Lecce in una giornata in cui tutte le dirette concorrenti per la salvezza hanno invece ottenuto punti. All’andata vinse di misura l’Empoli, ma a scendere in campo con i favori del pronostico saranno i ragazzi di Calzona. La sfida è in programma oggi, sabato 20 aprile alle ore 18:00 al Carlo Castellani. Diretta in streaming su Dazn.