Empoli-Monza, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Empoli-Monza, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Castellani c’è la prima da allenatore degli azzurri per Nicola, chiamato a risollevare le sorti dei toscani, l’avversaria di turno è la formazione brianzola fin qui molto altalenante e ancora non al sicuro. Chi avrà la meglio? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 21 gennaio.

Empoli-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Stefan Schwoch.