Empoli-Milan, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Empoli-Milan, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Si chiude un girone di andata sottotono per i rossoneri, che però con un successo potrebbero rilanciare le proprie ambizioni e restare in scia oltre che saldamente in zona Champions, occhio però ai toscani che al Castellani cercano punti salvezza. Chi vincerà? Si parte alle ore 12.30 di domenica 7 gennaio.

Empoli-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Fabio Bazzani e su Sky Sport con la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi.